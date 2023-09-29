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Стиль життя

Принц Гаррі та Меган Маркл здійснили таємну романтичну поїздку до Португалії

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Гаррі та Меган провели три дні на Піренейському півострові, де, як повідомляється, вони також відвідали королівського родича.

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Герцог і герцогиня Сассекські продовжили своє європейське турне заради романтичного відпочинку в Португалії. Про це пише PageSix.

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Зокрема, після Ігор Нескорених у Дюссельдорфі, Німеччина, засновником яких є принц Гаррі, подружжя полетіло до Лісабона.

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Потім вони проїхали годину на південь до курорту CostaTerra Golf and Ocean Club, розташованого в прибережному місті Мелідеш у регіоні Алентежу. Пара на три дні ставала у кузини принца Гаррі, принцеси Євгенії, та її чоловіка Джека Бруксбанка.

Євгенія і Джек ділять своє життя між Лондоном і Мелідешем після того, як торік чоловік принцеси отримав посаду у сфері маркетингу і продажів на курорті.

42-річна Меган і 39-річний Гаррі вважали за краще не афішувати "романтичний відпочинок ні в пресі, ні в соціальних мережах", повідомило джерело.

"Вони прибули в Португалію без дітей і щойно приземлилися, попрямували в Алентежу, а точніше в Мелідеш", — каже інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі відвідали благодійний вечір Кевіна Костнера.