"Кармический портал судьбоносных событий": что астрологи говорят о коридоре затмений 14-28 октября 2023 года

Коридор затмений с 14 по 28 октября — это кармический портал судьбоносных событий, который открывается уже сейчас и требует от нас эволюции.

Астролог Кристина Соколовская рассказала, чего нам ожидать от приближающегося коридора затмений, а также дала рекомендации по поведению в этот период.

Чего ожидать от коридора затмений 14-28 октября 2023 года?

По словам астролога Кристины Соколовской, коридор затмений — это кармический портал судьбоносных событий, который открывается уже сейчас.

"Сезон затмений требует от нас определенной эволюции, а также оставлять то, что нам уже не служит. Это определенная жертва, для того чтобы мы развивались. Для кого-то это могут быть отношения, для кого-то карьера, — рассказывает астролог. Сезон затмений ускоряет вашу эволюцию в десять раз, но нужно действовать сейчас. Речь идет о том, чтобы быть открытыми к изменениям".

Также Кристина рассказывает, что во время солнечного затмения может понадобиться сделать прыжок во что-то неизвестное и даже немного страшное, а лунное затмение показывает, где вы должны отпустить хватку и двигаться дальше.

Эти затмения, по словам астролога, формируют картинку нашего будущего полугодия. На эмоциональном уровне это может быть довольно сложным и напряженным временем, особенно дни 13 и 14 октября.

Кристина Соколовская рекомендует стараться быть сознательными относительно своих эмоций и физического здоровья (беречь себя, не нервничать), иметь поддержку, общаться, чтобы не чувствовать одиночество, а также реагировать на тревоги, потому что на врага этот фон будет влиять максимально.

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