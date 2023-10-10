Солнечное затмение 14 октября 2023 года: кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее

14 октября состоится солнечное затмение в знаке Весов. Что ожидать от этого явления и каким знака Зодиака стоит быть осторожнее — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, чего ожидать от солнечного затмения и каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее.

Чего ожидать от солнечного затмения?

Солнечное затмение произойдет 14 октября в 20:59 по киевскому времени в знаке Весов. Именно в этот день начнется цикл коридора затмений, который продлится до лунного затмения 28 октября 2023 года.

В период затмения нам может быть сложно контролировать свои чувства и эмоции. Могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом. Это также может стать временем переоценки ценностей, прекращения токсичных отношений, а также личностных кризисов.

Каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее во время солнечного затмения?

Это солнечное затмение произойдет в Весах и затронет представителей кардинального креста: Овнов, Раков, Весов и Козерогов, а также Львов, знаком которых управляет Солнце.

Этим знакам стоит быть более осторожными с негативными эмоциями: всплесками гнева, желанием мести и тотального контроля. Вам следует сохранять спокойствие в самых критических ситуациях, а также не принимать никаких спонтанных решений.

Также стоит быть осторожнее в отношениях с партером и во взаимоотношениях с друзьями и коллегами. Солнечное затмение будет способствовать конфликтным ситуациям, безразличию к партнеру, отдалению и охлаждению чувств, а также нездоровому психологическому климату в коллективе.

Также Фокус писал про коридор затмений с 14 по 28 октября