Сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року: кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішим

14 жовтня відбудеться сонячне затемнення у знаку Терезів. Що очікувати від цього явища та яким знакам Зодіаку варто бути обережнішими — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого очікувати від сонячного затемнення і яким знакам Зодіаку варто бути обережнішими.

Чого очікувати від сонячного затемнення?

Сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня о 20:59 за київським часом у знаку Терезів. Саме цього дня розпочнеться цикл коридору затемнень, який триватиме до місячного затемнення 28 жовтня 2023 року.

У період затемнення нам може бути складно контролювати свої почуття й емоції. Можуть спливати ситуації, які необхідно переглянути та залишити в минулому. Це також може стати часом переоцінки цінностей, припинення токсичних стосунків, а також особистісних криз.

Яким знакам Зодіаку варто бути обережнішими під час сонячного затемнення?

Це сонячне затемнення відбудеться у Терезах і торкнеться представників кардинального хреста: Овнів, Раків, Терезів і Козерогів, а також Левів, знаком яких керує Сонце.

Цим знакам варто бути обережнішими з негативними емоціями: сплесками гніву, бажанням помсти та тотального контролю. Вам слід зберігати спокій у найкритичніших ситуаціях, а також не ухвалювати жодних спонтанних рішень.

Також варто бути обережнішими у стосунках із партером і у взаєминах із друзями та колегами. Сонячне затемнення сприятиме конфліктним ситуаціям, байдужості до партнера, віддаленню й охолодженню почуттів, а також нездоровому психологічному клімату в колективі.

Також Фокус писав про коридор затемнень з 14 по 28 жовтня