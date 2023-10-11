Сделка оценивается в шестизначную сумму: мемуары Пэрис Хилтон станут сериалом

Права на экранизацию выкупил канал A24, а продюсировать проект будет компания Lewellen Pictures Дакоты и Эль Фаннинг.

Канал A24 приобрел права на мемуары Пэрис Хилтон для адаптации телесериала. По слухам, сумма сделки оценивается в шестизначную сумму. А среди продюсеров нового проекта о жизни светской львицы — компания Lewellen Pictures сестер-актрис Дакоты и Эль Фаннинг. Об этом пишет Deadline.

Подробности пока держатся в секрете, но "Мемуары Пэрис", опубликованные ранее в этом году в издательстве HarperCollins, представляют собой личный рассказ Пэрис Хилтон о борьбе с СДВГ, ее подъеме в поп-культуре и ее брендинге.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

В описании книги Хилтон пишет: "Я написала эту книгу, чтобы понять свое место в переломный момент: технологического ренессанса, эпохи влиятельных лиц. Я также написала эту книгу, чтобы мир мог узнать, кто я сегодня. Я сосредоточилась на ключевых аспектах своей жизни, которые привели к тому, чем я горжусь больше всего — как у меня отобрали власть и как я вернула ее, как я построила процветающий бизнес, брак и семью".

Пэрис считает, что многим молодым женщинам необходимо услышать ее историю. И она хочет, чтобы они учились на ее ошибках и "перестали ненавидеть себя за свои ошибки".

"Я хочу, чтобы они смеялись и плакали и принимали каждый аспект своей личности с бесстрашием и гордостью", — резюмировала Пэрис.

Пэрис Хилтон в юности

Хилтон представляет United Talent Agency, а сестер Фаннинг представляют UTA и Echo Lake Entertainment.

Компания Lewellen Pictures Дакоты и Эль Фаннинг продюсирует проекты в сфере кино, телевидения и альтернативных медиа.

Компания, которой управляют Дакота, Эль и Бриттани Кахан Уорд, выпустила отмеченный наградами сериал Hulu "Великая".

Также они выпустили несколько подкастов и сериал Hulu "Девушка из Плейнвилля".

Напомним, ранее Пэрис Хилтон рассказала, почему ей столько лет удается сохранять статус поп-дивы.

Она пошутила, что "может видеть будущее". А потом отметила, что просто всегда опережала свое время и в этом ее суперсила.