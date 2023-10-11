"Не хочу ссориться с мамой": Оля Полякова рассказала об общении с психологом (видео)

Певица Оля Полякова считает, что психологом должен быть врач. Ей очень трудно довериться чужому человеку.

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, о сеансах on-line с зарубежным психологом, после которых начала чаще ссориться с мамой. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу "Взрослые девушки".

"Психолог — это человек, которому ты должна рассказывать все, а я своих психологов всегда вводила в заблуждение. Мне было стыдно рассказать о себе всю правду. Поэтому это не имело никакого смысла. Я что-то придумывала, что-то врала... Я не могу довериться какому-то чужому человеку, который пойдет и обо мне всем расскажет... Мне кажется, что психологом должен быть врач", — отметила певица.

Далее звезда рассказала, что специалиста нашла не в Украине, а в Швейцарии. Исполнительница сообщила, что у них было 10 сеансов общения. Во время таких бесед с психологом во всех проблемах певицы обвиняла ее маму. После чего у них возникали скандалы.

"У меня была психолог. 10 сеансов было. Очень классная женщина. Поскольку я боюсь наших психологов, что они там что-то обнародуют, то я нашла себе психолога аж в Швейцарии. Я брала у нее сеансы онлайн. Что я заметила? Где-то уже на восьмом сеансе я начала ссориться со своей мамой, потому что во всех моих проблемах психолог обвиняла мою маму: "А это потому, что ваша мама это, а это потому, что ваша мама то...", — рассказала Полякова.

По словам Оли, она сначала соглашалась с выводами специалиста, однако впоследствии поняла, что не хочет ссориться с родным человеком. Поэтому знаменитость научилась мириться с существующими проблемами.

"В какой-то момент сначала сказала: "Да, это все моя мама". А я ведь знаю, что все мои проблемы с детства и связаны с моей мамой. Но в какой-то момент я поняла, что в 40 лет не хочу ссориться со своей мамой. Я просто научилась с этим жить", — добавила исполнительница.

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Напомним, 11 октября Фокус сообщал, что певица Оля Полякова попала в больницу. Врачи запретили ей работать.