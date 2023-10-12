Тейлор Свифт пришла на премьеру своего концертного фильма в платье за $12 тысяч (фото)

Свой образ певица дополнила бриллиантовыми украшениями.

33-летняя американская певица и автор песен Тейлор Свифт посетила премьеру документального фильма-концерта "Eras Tour", посвященного ее грандиозному мировому турне. Мероприятие прошло в торговом центре The Grove LA в Лос-Анджелесе, и артистка появилась на красной дорожке в невероятно роскошном наряде, пишет Hello.

Одна из самых успешных исполнительниц современности, 12-кратная обладательница премии "Грэмми", выбрала для появления на публике голубое цветочное платье без бретелек от Oscar de la Renta за 11 990 долларов, с расклешенным силуэтом и сияющим подолом. Образ она дополнила колье и серьгами с бриллиантами и босоножками в тон наряду.

Тейлор Свифт на премьере фильма-концерта Фото: Getty

Волосы певицы были уложены в элегантную прическу, а что касается макияжа, то визажист нанес ей на веки небесно-голубые тени, нарисовал черные стрелки, а на губы добавил ярко-красную помаду.

По словам артистки, премьера концертного фильма вызвала "беспрецедентный спрос" на билеты.

На самом мероприятии были обеспечены беспрецедентные меры безопасности, поскольку организаторы побаивались чрезмерной активности фанатов.

Фильм-концерт "Eras Tour" — это больше, чем просто кинематографический опыт. Это – путешествие по блестящей 17-летней карьере Тейлор. Только предварительная продажа билетов на него уже принесла 100 миллионов долларов. Картина будет доступна к просмотру только в кинотеатрах AMC с 13 октября.

Все это предприятие является свидетельством стратегической проницательности Тейлор. Она вела переговоры напрямую с AMC, отказавшись от традиционных дистрибьюторов. В результате документальный фильм будут показывать все кинотеатры AMC в США, а также ведутся переговоры с другими сетями кинотеатров.

Последнее турне артистки обещает стать самым кассовым в истории, а доходы за него – перевалить за миллиард долларов.

Ранее Фокус писал, что фанаты Тейлор Свифт устроили хаос на свадьбе Маргарет Куэлли.