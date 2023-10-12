Певица Билли Айлиш назвала свой хит "Bad Guy" "самой глупой песней в мире" (видео)

Исполнительница также поделилась своими мыслями об артистах, которые ненавидят свою музыку.

21-летняя американская поп-звезда Билли Айлиш считает, что песня "Bad Guy" — "самая глупая песня в мире". Об этом она рассказала на шоу Jimmy Kimmel Live! 10 октября, сообщает Рeople.

Когда ведущая шоу спросила, есть ли песня, от которой ей сейчас "не по себе", Билли ответила: "Объективно, "Bad Guy" — это самая глупая песня в мире, но она действительно хороша. Это просто, как вы должны понимать, в этом должен быть юмор. Эта песня должна была быть глупой, но она смешная просто потому, что она глупая", — сказала она.

Фото: instagram.com/billieeilish

Исполнительница также поделилась своими мыслями об артистах, которые "очень ненавидят свою музыку", объяснив, что это "действительно расстраивает.

"Я люблю свою музыку, и она определенно просто меняется и трансформируется вместе со мной и становится чем угодно. Я ценю это. Что касается музыки, мне очень трудно сидеть и писать о том, что я чувствую, просто с моей точки зрения и моего собственного опыта. У меня просто такое чувство: "Ах, скучно". Никого это не волнует. Все это уже слышали", —объяснила певица.

Что известно о Билли Айлиш

Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл — американская певица и автор песен. Родилась 18 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Лауреат премии "Оскар" (2022) за песню "No Time to Die", написанную для фильма "Не время умирать" (2021). Снискала известность в 2015 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud.

Фото: Википедия

В 2019 году ее хит "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США). Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш благодаря этому достижению стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

Ранее Фокус сообщал, что Билли Айлиш перевоплотилась в Барби, чтобы представить свою новую песню.