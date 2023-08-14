Билли Айлиш рассказала, в каких отношениях сейчас с Джесси Резерфордом
В мае 2023 звездная пара разошлась после полугода романтических отношений.
21-летняя американская певица Билли Айлиш дала редкий комментарий о бывшем бойфренде Джесси Резерфорде. В Instagram юная звезда сцены поделилась своими мыслями.
Артистка подтвердила, что они с 31-летним Резерфордом все еще в хороших отношениях, несмотря на то, что разошлись три месяца назад.
"Только очень хорошие друзья. Мой друг навсегда", — написала Билли, когда поклонники спросили ее о Джесси.
А когда другой фанат спросил, встречается ли она с кем-то сейчас, Айлиш написала большими буквами: "НЕТ".
Вокалист группы "Neighbourhood" и 21-летняя Билли встречались около шести месяцев, прежде чем представитель Айлиш подтвердил в мае 2023 года, что они решили прекратить свой роман.
Бывшая пара впервые завязала романтические отношения в октябре 2022 года.
1 ноября знаменитости официально подтвердили свой роман.
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В заметке Айлиш включила фотографию с Хэллоуина, на которой она одета младенцем рядом со своим тогдашним возлюбленным, который был одет в пенсионера. Таким образом они высмеяли свою разницу в возрасте.
В интервью "Vanity Fair" Билли Айлиш рассказала, что она "очень взволнована и очень счастлива" с ним.
Напомним, как брат Билли Айлиш реагировал на критику ее романа с Джесси Резерфордом.
Также Фокус писал о появлении Билли Айлиш на премьере фильма "Барби".