"Хочу, чтобы она была счастлива". Брат Билли Айлиш отреагировал на критику романа сестры

Юная певица встречается со старшим ее на 10 лет фронтменом группы The Neighbourhood.

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25-летний американский музыкант Финнеас О'Коннелл прокомментировал роман своей сестры Билли Айлиш. Об этом пишет Yahoo.

Музыкант ответил на едкий комментарий в TikTok, в котором пользователь Сети отметил, что Билли Айлиш встречается с 31-летним мужчиной, а "музыка Финнеаса плохая".

"Я хочу, чтобы моя сестра была счастлива и в безопасности, и она 21-летняя взрослая женщина", – прокомментировал роман сестры Финнеас О'Коннелл, добавив, что она имеет полное право принимать собственные жизненные решения.

[ + – ] Билли Айлиш и Джесси Разерфорд Фото: Getty Images

21-летняя Билли Айлиш в 2022 году начала встречаться с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Свои отношения знаменитости подтвердили необычным образом, опубликовав фото в костюмах ребенка и дедушки, намекая на значительную разницу в возрасте.

"Я действительно вдохновлена этим человеком, а он мной… Это очень круто, я очень взволнована и рада", — признавалась ранее юная американская знаменитость.

Напомним, Билли Айлиш показала новые откровенные фото со своего дня рождения.

Также Фокус писал о реакции самой Билли Айлиш на ее новые отношения с 10-летней разницей.