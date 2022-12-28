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Стиль життя

"Хочу, щоб вона була щаслива". Брат Біллі Айліш відреагував на критику роману сестри

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Фото: Recording Academy/GRAMMYs | Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл

Юна співачка зустрічається зі старшим за неї на 10 років фронтменом гурту The Neighbourhood.

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25-річний американський музикант Фіннеас О'Коннелл прокоментував роман своєї сестри Біллі Айліш. Про це пише Yahoo.

Музикант відповіві на їдкий коментар у TikTok, у якому користувач мережі зазначив, що Біллі Айліш зустрічається з 31-річним чоловіком, а "музика Фіннеаса погана".

"Я хочу, щоб моя сестра була щаслива і в безпеці, і вона 21-річна доросла жінка", — прокоментував роман сестри Фіннеас О'Коннелл, додавши, що вона має повне право приймати власні життєві рішення.

Біллі Айліш та Джессі Разерфорд Fullscreen
Біллі Айліш та Джессі Разерфорд
Фото: Getty Images

21-річна Біллі Айліш у 2022 почала зустрічатися з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом. Свої стосунки знаменитості підтвердили незвичайним чином, опублікувавши фото в костюмах дитини та дідуся, натякаючи на значну різницю у віці.

"Я дійсно натхненна цією людиною, а вона мною…Це дуже круто, я дуже схвильована і рада", — зізнавалася раніше юна американська знаменитість.

Нагадаємо, Біллі Айліш показала нові відверті фото зі свого дня народження.

Також Фокус писав про реакцію самої Біллі Айліш на її нові стосунки з 10-річною різницею.