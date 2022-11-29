"Я схвильована". Біллі Айліш уперше розповіла про свої нові стосунки

Обранець юної співачки старший за неї на 11 років.

Related video

20-річна американська співачка Біллі Айліш вперше відверто розповіла про свої нові романтичні стосунки. Про це пише Vanity Fair.

В інтерв'ю глянцю юна зірка сцени та соцмереж розповіла, що наразі дуже щаслива.

"Я дійсно натхненна цією людиною, а вона мною…Це дуже круто, я дуже схвильована і рада", — зазначила Айліш.

Зокрема вона розповіла про свою мову кохання.

[ + – ] Біллі Айліш та Джессі Резерфорд Фото: BILLIE EILISH/Instagram

"Дотик, обійми — все, що пов'язане зі шкірою, дуже важливе для мене. А в іншому – свобода. Я не хочу, щоб мене контролювали. Я хочу, щоб мені довіряли, я хочу мати свій простір, хочу кохання, уваги та рівного захоплення — це справді важливо", — додала американська зірка.

Окрім роману з фронтменом The Neighbourhood Джессі Резерфордом, Біллі Айліш пригадала також свої попередні стосунки з актором Меттью Тайлером, які, як повідомлялося, закінчилися через зради коханого артистки.

"Я дуже вдячна за стосунки, у яких торік була", — зізналася 20-річна знаменитість.

Нагадаємо, Біллі Айліш підтвердила свої стосунки зі старшим за неї на 11 років музикантом доволі провокативним способом.

Також Фокус писав про перший спільний вихід на публіку Біллі Айліш та її нового бойфренда.