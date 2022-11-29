"Я взволнована". Билли Айлиш впервые рассказала о своих новых отношениях

Избранник юной певицы старше ее на 11 лет.

Related video

20-летняя американская певица Билли Айлиш впервые откровенно рассказала о своих новых романтических отношениях. Об этом пишет Vanity Fair.

В интервью глянцу юная звезда сцены и соцсетей рассказала, что сейчас очень счастлива.

"Я действительно вдохновлена этим человеком, а он мной… Это очень круто, я очень взволнована и рада", — отметила Айлиш.

В частности, она рассказала о своем языке любви.

[ + – ] Билли Айлиш и Джесси Резерфорд Фото: BILLIE EILISH/Instagram

"Прикосновение, объятия — все, что связано с кожей, очень важно для меня. А в остальном — свобода. Я не хочу, чтобы меня контролировали. Я хочу, чтобы мне доверяли, я хочу иметь свое пространство, хочу любви, внимания и равного восхищения — это действительно важно", — добавила американская звезда.

Помимо романа с фронтменом The Neighbourhood Джесси Резерфордом, Билли Айлиш вспомнила также свои предыдущие отношения с актером Мэттью Тайлером, которые, как сообщалось, закончились из-за измен возлюбленного артистки.

"Я очень благодарна за отношения, в которых была в прошлом году", — призналась 20-летняя знаменитость.

Напомним, Билли Айлиш подтвердила свои отношения со старшим ее на 11 лет музыкантом довольно провокационным способом.

Также Фокус писал о первом общем выходе на публику Билли Айлиш и ее нового бойфренда.