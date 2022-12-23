Біллі Айліш показала нові фото зі святкування свого 21-річчя

Тепер Біллі може офіційно купувати алкоголь, служити у поліції та володіти зброєю.

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Біллі Айліш відсвяткувала день народження ще 18 грудня, але фото з вечірки з нагоди 21-річчя зірка поділилася у соціальних мережах лише зараз. На своїй вечірці Біллі з'явилася в образі сексуальної місіс Санти.

[ + – ] Біллі Айліш відсвяткувала 21-річчя

Одна з найпопулярніших співачок сучасності тепер офіційно може скористатися всіма цивільними правами: правом голосувати, правом служби в поліції тощо. Також вона може купувати алкоголь і володіти зброєю.

Вечірка Біллі вдалася. Серед зіркових гостей були помічені Кендалл Дженнер, Авріл Лавін, Doja Cat, Lil Nas X, а також її бойфренд Джессі Резерфорд.

[ + – ] Біллі Айліш та Джессі Резерфорд Фото: BILLIE EILISH/Instagram

Біллі Айліш тільки в листопаді офіційно представила його як свого хлопця і тепер її критикують за те, що з Джессі у неї велика різниця у віці.

Вони навіть намагалися іронізувати на цю тему, з'явившись у парних костюмах на Гелловін. Але шанувальники співачки не оцінили її почуття гумору, зазначивши, що зображати педофіла та його жертву навіть на вечірці Гелловіна — неприйнятно.

Раніше Біллі говорила, що їй дуже важко закохатися. Але з Джессі, вона, схоже, щаслива.