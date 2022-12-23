Билли Айлиш показала новые фото с празднования своего 21-летия

Теперь Билли может официально покупать алкоголь, служить в полиции и владеть оружием.

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Билли Айлиш отметила день рождения еще 18 декабря, но фотографиями с вечеринки по случаю 21-летия звезда поделилась в социальных сетях только сейчас. На своей вечеринке Билли появилась в образе сексуальной миссис Санты.

[ + – ] Билли Айлиш отпраздновала 21-летие

Одна из самых популярных певиц современности теперь официально может пользоваться всеми гражданскими правами: правом голосовать, правом службы в полиции и т. д. Также она может покупать алкоголь и владеть оружием.

Вечеринка Билли удалась. Среди звездных гостей были замечены Кендалл Дженнер, Аврил Лавин, Doja Cat, Lil Nas X, а также ее бойфренд Джесси Разерфорд.

[ + – ] Билли Айлиш и Джесси Разерфорд Фото: BILLIE EILISH/Instagram

Билли Айлиш только в ноябре официально представила его, как своего парня и теперь ее критикуют за то, что с Джесси у нее большая разница в возрасте.

Они даже пытались иронизировать на эту тему, появившись в парных костюмах на Хэллоуин. Но поклонники певицы не оценили ее чувство юмора, отметив, что изображать педофила и его жертву даже на хэллоуинской вечеринке – неприемлимо.

Ранее Билли говорила, что ей очень трудно влюбиться. Но с Джесси, она похоже счастлива.