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Стиль жизни

Билли Айлиш продемонстрировала свой уникальный стиль на премьере "Барби" (фото)

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Фото: Getty Images | Билли Айлиш с братом

Звездные гости прошлись по розовой дорожке в Лос-Анджелесе.

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21-летняя американская певица Билли Айлиш посетила премьеру фильма "Барби" в своем уникальном стиле. Об этом пишет Daily Mail.

Юная звезда сцены и соцсетей, которая написала саундтрек к картине, была среди приглашенных звезд, посетивших мероприятие в Лос-Анджелесе 9 июля.

В знак признания любимого цвета Барби актеры, съемочная группа и высокопоставленные гости прошлись по розовой ковровой дорожке вместо красной.

Билли продемонстрировала свой уникальный стиль и восхищение первой в истории живой версией фильма о Барби в черных укороченных брюках свободного кроя, добавив к образу розовую рубашку в тонкую полоску, к которой надела ярко-розовый галстук.

В частности певица выбрала для публичного появления массивные молочные кроссовки с шнурками и носками в тон.

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Билли Айлиш Fullscreen
Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Тем временем брат артистки Финнеас О'Коннелл выбрал для премьеры картины классический молочный костюм.

Песня Билли Айлиш "What Was I Made For?" станет седьмым синглом с альбома "Барби".

Билли Айлиш с братом Fullscreen
Билли Айлиш с братом
Фото: Getty Images

Напомним, Билли Айлиш показала татуировку на груди.

Также Фокус писал о расставании Билли Айлиш и Джесси Резерфорда.