Билли Айлиш продемонстрировала свой уникальный стиль на премьере "Барби" (фото)

Звездные гости прошлись по розовой дорожке в Лос-Анджелесе.

21-летняя американская певица Билли Айлиш посетила премьеру фильма "Барби" в своем уникальном стиле. Об этом пишет Daily Mail.

Юная звезда сцены и соцсетей, которая написала саундтрек к картине, была среди приглашенных звезд, посетивших мероприятие в Лос-Анджелесе 9 июля.

В знак признания любимого цвета Барби актеры, съемочная группа и высокопоставленные гости прошлись по розовой ковровой дорожке вместо красной.

Билли продемонстрировала свой уникальный стиль и восхищение первой в истории живой версией фильма о Барби в черных укороченных брюках свободного кроя, добавив к образу розовую рубашку в тонкую полоску, к которой надела ярко-розовый галстук.

В частности певица выбрала для публичного появления массивные молочные кроссовки с шнурками и носками в тон.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Тем временем брат артистки Финнеас О'Коннелл выбрал для премьеры картины классический молочный костюм.

Песня Билли Айлиш "What Was I Made For?" станет седьмым синглом с альбома "Барби".

Билли Айлиш с братом Фото: Getty Images

