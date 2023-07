Біллі Айліш продемонструвала свій унікальний стиль на премʼєрі "Барбі" (фото)

Зіркові гості пройшлися рожевою доріжкою у Лос-Анджелесі.

21-річна американська співачка Біллі Айліш відвідала премʼєру фільму "Барбі" у своєму унікальному стилі. Про це пише Daily Mail.

Юна зірка сцени та соцмереж, яка написала саундтрек до картини, була серед запрошених зірок, які відвідали захід у Лос-Анджелесі.

На знак визнання улюбленого кольору Барбі актори, знімальна група та високопоставлені гості пройшлися рожевою килимовою доріжкою замість червоної.

Біллі продемонструвала свій унікальний стиль і захоплення першою в історії живою версією фільму про Барбі у чорних укорочених штанах вільного крою, додавши до образу рожеву сорочку в тонку смужку, до якої одягла яскраво-рожеву краватку.

Зокрема співачка обрала для публічної появи масивні молочні кросівки зі шнурівками і шкарпетками в тон.

Тим часом брат артистки Фіннеас О'Коннелл обрав для премʼєри картини класичний молочний костюм.

Пісня Біллі Айліш "What Was I Made For?" стане сьомим синглом з альбому "Барбі".

