Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Біллі Айліш продемонструвала свій унікальний стиль на премʼєрі "Барбі" (фото)

біллі айліш, премʼєра барбі, барбі марго роббі, брат Біллі Айліш, унікальний стиль біллі айліш, лос-анджелес
Фото: Getty Images | Біллі Айліш з братом

Зіркові гості пройшлися рожевою доріжкою у Лос-Анджелесі.

Related video

21-річна американська співачка Біллі Айліш відвідала премʼєру фільму "Барбі" у своєму унікальному стилі. Про це пише Daily Mail.

Юна зірка сцени та соцмереж, яка написала саундтрек до картини, була серед запрошених зірок, які відвідали захід у Лос-Анджелесі.

На знак визнання улюбленого кольору Барбі актори, знімальна група та високопоставлені гості пройшлися рожевою килимовою доріжкою замість червоної.

Біллі продемонструвала свій унікальний стиль і захоплення першою в історії живою версією фільму про Барбі у чорних укорочених штанах вільного крою, додавши до образу рожеву сорочку в тонку смужку, до якої одягла яскраво-рожеву краватку.

Зокрема співачка обрала для публічної появи масивні молочні кросівки зі шнурівками і шкарпетками в тон.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Біллі Айліш Fullscreen
Біллі Айліш
Фото: Getty Images

Тим часом брат артистки Фіннеас О'Коннелл обрав для премʼєри картини класичний молочний костюм.

Пісня Біллі Айліш "What Was I Made For?" стане сьомим синглом з альбому "Барбі".

Біллі Айліш з братом Fullscreen
Біллі Айліш з братом
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Біллі Айліш показала татуювання на грудях.

Також Фокус писав про розставання Біллі Айліш та Джессі Резерфорда.