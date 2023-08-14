Біллі Айліш розповіла, у яких стосунках наразі з Джессі Резерфордом

У травні 2023 зіркова пара розійшлася після пів року романтичних стосунків.

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21-річна американська співачка Біллі Айліш дала рідкісний коментар про свої колишні стосунки з Джессі Резерфордом. В Instagram юна зірка сцени поділилася думками.

Артистка підтвердила, що вони з 31-річним Резерфордом все ще в хороших стосунках, попри те, що розійшлися три місяці тому.

"Лише дуже хороші друзі. Мій друг назавжди", — написала Біллі, коли шанувальники запитали її про Джессі.

А коли інший фанат запитав, чи зустрічається вона з кимось наразі, Айліш написала великими літерами: "НІ".

Вокаліст гурту "Neighbourhood" і 21-річна Біллі зустрічалися близько шести місяців, перш ніж представник Айліш підтвердив у травні 2023, що вони вирішили припинити свій роман.

Колишня пара вперше зав’язала романтичні стосунки у жовтні 2022 року.

Біллі Айліш розповіла, у яких стосунках з Джессі Резерфордом Фото: Скриншот

1 листопада знаменитості офіційно підтвердили свій роман.

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У дописі Айліш включила фотографію на Геловін, на якій вона одягнена немовлям поруч зі своїм тодішнім коханим, який був одягнений у пенсіонера. Таким чином вони висміяли свою різницю у віці.

Біллі Айліш та Джессі Резерфорд Фото: BILLIE EILISH/Instagram

В інтерв’ю "Vanity Fair" Біллі Айліш розповіла, що вона "дуже схвильована та дуже щаслива" з ним.

Нагадаємо, як брат Біллі Айліш реагував на критику її роману з Джессі Резерфордом.

Також Фокус писав про появу Біллі Айліш на премʼєрі фільму "Барбі".