Принцессе Шарлотте и ее братьям будет тяжело найти себе пару, — эксперт

После всего, что стало известно о королевской семье Великобритании, эксперт сомневается, что детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон удастся найти любовь.

Последние годы королевская семья Великобритании обсуждалась на ток-шоу, про нее был снят сериал "Корона", вышли мемуары принца Гарри, так что секретов уже практически не осталось. И сейчас королевские эксперты обсуждают, как это все повлияет на детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Ведь когда-нибудь Уильям станет королем, а его старший сын будет наследником и ему придется искать себе спутницу жизни. Об этом пишет News.com.au.

Королевский обозреватель Даниэла Элзер считает, что принц Уильям и его супруга делают все, что бы все сплетни и скандалы не влияли на их семью и их детей.

"Принц и принцесса явно привержены тому, чтобы сделать психическое здоровье основополагающей частью своей работы, и они заслуживают множество золотых звезд за то, что еще десять лет назад считалось слишком спорной областью, чтобы в нее мог вникать Его Королевское Высочество", — отметила Даниэла.

Королевская семья Фото: Getty Images

Но она считает, что давление Фирмы, или королевского престола и титулов, оказывает не лучшее влияние на психику членов королевской семьи.

"Если они хотят, чтобы их воспринимали всерьез, им придется найти способ признать очень сложные и запутанные отношения между Фирмой и психическим здоровьем ее членов", — сообщила Даниэла.

Потому что "по крайней мере, это начнет влиять на способность Виндзоров нанимать сотрудников", считает эксперт, имея в виду тот факт, что юные члены королевской семьи взрослеют и скоро начнут заводить собственные отношения. Практика показывает, что наиболее комфортно себя чувствуют те королевские особы, которые держатся подальше от двора.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty

"Представьте себе будущее, когда принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи встречаются и ищут партнеров. Какой здравомыслящий взрослый человек охотно отдаст свою жизнь, свою свободу и свою автономию ради того, чтобы присоединиться к семье и семейному бизнесу, членство в которых неоднократно вызывало у новых членов чувство самоубийства?", — задается вопросом Даниэла, намекая на заявление Меган Маркл о том, что она страдала, будучи рабочим членом королевской семьи и даже думала о самоубийстве.

Эти вещи, возможно, были отправлены в корзину "слишком сложно" (или "слишком сложно, слишком опасно, слишком рискованно"), но у них более 60 сотрудников, и они находятся в процессе найма первого в истории генерального директора королевского дома.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Ради бога, выберите пару помощников и делегируйте полномочия. Создайте комиссию или рабочую группу и группу выпускников Голдсмит-колледжа, которые смогут придумать презентацию PowerPoint, или семь способов найти способ публично решить эти никак не решаемые проблемы", — дает совет Даниэла.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что хоть дети принца и принцессы Уэльских имеют титул принца или принцессы, но все могло бы быть совсем иначе, если бы покойная королева Елизавета II не внесла некоторые изменения.