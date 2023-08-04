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Стиль жизни

Титул принцессы Шарлотты мог бы быть другим, если бы не решение покойной королевы

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Фото: Getty | Принцесса Шарлотта

Покойная королева Елизавета II совершила большие перемены в 2013 году.

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Все трое детей принца и принцессы Уэльских имеют титул принца или принцессы, но все могло бы быть совсем иначе, если бы покойная королева Елизавета II не внесла некоторые изменения. Об этом пишет Daily Mail.

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В преддверии рождения первого ребенка принца Уильяма и Кейт в 2013 году покойный монарх издал официальный указ, гарантирующий, что если ребенок будет девочкой, ей будет присвоен титул принцессы. До этого момента в Патентном письме 1971 года говорилось, что только старший сын старшего сына принца Уэльского имел право стать принцем.

Используя новый патент на письма, покойная королева решила, что всем детям Уильяма и Кейт будет присвоен титул принца или принцессы.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта Fullscreen
Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

Официальное объявление в London Gazette в то время гласило: "Королева была довольна Патентным письмом под Большой печатью Королевства от 31 декабря 2012 года, чтобы объявить, что все дети старшего сына принца Уэльского должны иметь и пользоваться стилем, титулом и атрибутом Королевского Высочества с титульным достоинством принца или принцессы, предшествующим их христианским именам, или с такими другими почетными титулами".

Уильям и Кейт приветствовали принца Джорджа 22 июля 2013 года, но если бы в то время покойная королева все еще не внесла изменения, принцесса Шарлотта и принц Луи были бы известны как леди и лорд.

Шарлотта также вошла в историю в возрасте двух лет, поскольку она была первой девушкой, получившей выгоду от Закона о наследовании короны (2013 г.), в котором говорится, что девочек не обгонят будущие младшие братья. Она сохранила свое место в очереди преемственности над своим младшим братом принцем Луи, когда он родился в апреле 2018 года.

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года Уильям и Кейт стали принцем и принцессой Уэльскими. Ранее они были известны как герцог и герцогиня Кембриджские — титулы, данные им в день свадьбы в апреле 2011 года покойной королевой.

Какие еще титулы могут быть у Джорджа, Шарлотты и Луи в будущем?

Когда Уильям станет королем, Джордж может стать принцем Уэльским, но этот титул не является ни автоматическим, ни наследственным. Ожидается, что Джордж, который является вторым в очереди на престол, однажды станет королем.

В будущем Шарлотте может быть присвоен титул королевской принцессы, но только в том случае, если им не пользуется кто-то другой. Принцесса Анна — нынешняя королевская принцесса.

Кроме того, Джордж, Шарлотта и Луи могли получить разные титулы в дни свадьбы, как это обычно и бывает.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: Getty Images

Напомним, почему, по мнению брата Кейт Миддлтон, ее детям повезло.

Также Фокус писал о том, что принцесса Шарлотта не сделала обязательный реверанс перед королевой Камиллой.