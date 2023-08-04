Титул принцеси Шарлотти міг би бути іншим, якби не рішення покійної королеви

Покійна королева Єлизавета II здійснила великі зміни 2013 року.

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Усі троє дітей принца і принцеси Уельських мають титул принца або принцеси, але все могло б бути зовсім інакше, якби покійна королева Єлизавета II не внесла деякі зміни. Про це пише Daily Mail.

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Напередодні народження першої дитини принца Вільяма і Кейт у 2013 році покійна монархиня видала офіційний указ, який гарантує, що якщо дитина буде дівчинкою, їй буде присвоєно титул принцеси. До цього моменту в Патентному листі 1971 року йшлося, що тільки старший син старшого сина старшого сина принца Уельського мав право стати принцом.

Використовуючи новий патент на листи, покійна королева вирішила, що всім дітям Вільяма і Кейт буде присвоєно титул принца або принцеси.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Офіційне оголошення в London Gazette на той час свідчило: "Королева була задоволена Патентним листом під Великою печаткою Королівства від 31 грудня 2012 року, щоб оголосити, що всі діти старшого сина принца Уельського мають мати та користуватися стилем, титулом і атрибутом Королівської Високості з титульною гідністю принца або принцеси, що передує їхнім християнським іменам, або з такими іншими почесними титулами".

Вільям і Кейт привітали принца Джорджа 22 липня 2013 року, але якби на той час покійна королева все ще не внесла зміни, принцеса Шарлотта і принц Луї були б відомі як леді і лорд.

Шарлотта також увійшла в історію у віці двох років, оскільки вона була першою дівчиною, яка отримала вигоду від Закону про успадкування корони (2013 р.), в якому йдеться про те, що дівчаток не обженуть майбутні молодші брати. Вона зберегла своє місце в черзі спадкоємності над своїм молодшим братом принцом Луї, коли він народився у квітні 2018 року.

Після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня 2022 року Вільям і Кейт стали принцом і принцесою Уельськими. Раніше вони були відомі як герцог і герцогиня Кембриджські — титули, дані їм у день весілля у квітні 2011 року покійною королевою.

Які ще титули можуть бути у Джорджа, Шарлотти і Луї в майбутньому?

Коли Вільям стане королем, Джордж може стати принцом Уельським, але цей титул не є ані автоматичним, ані спадковим. Очікується, що Джордж, який є другим у черзі на престол, одного разу стане королем.

У майбутньому Шарлотті може бути присвоєно титул королівської принцеси, але тільки в тому разі, якщо ним не користується хтось інший. Принцеса Анна — нинішня королівська принцеса.

Крім того, Джордж, Шарлотта і Луї могли отримати різні титули в дні весілля, як це зазвичай і буває.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому, на думку брата Кейт Міддлтон, її дітям пощастило.

Також Фокус писав про те, що принцеса Шарлотта не зробила обов'язковий реверанс перед королевою Каміллою.