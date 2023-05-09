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Стиль життя Коронація Чарльза III

Принцеса Шарлотта не зробила реверанс перед королевою Каміллою (відео)

Принцеса Шарлотта, Принцеса Шарлотта коронація чарльза ІІІ, Принцеса Шарлотта реверанс перед каміллою
Фото: Getty | Принцеса Шарлотта

У той же час вона поклонилася своєму дідусю, королю Чарльзу ІІІ.

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Принцеса Шарлотта забула зробити реверанс перед королевою Каміллою на коронаційному концерті. Відео з події на території Віндзорського замку поширюється в мережі.

Коли новоспечений король Чарльз III і його дружина, королева Камілла пройшли повз 8-річну дитину, щоб зайняти свої місця в королівській ложі, вона наслідувала приклад мами Кейт Міддлтон і вклонилася своєму дідусеві.

Але в той час як Міддлтон знову приклонилася, коли повз проходила її свекруха, юна принцеса, яка в цей момент була одягнена в шифонову сукню Self-Portrait, не наслідувала її приклад.

Королева Камілла, судячи з усього, не була стурбована помилкою онучки, поплескавши усміхнену Шарлотту по руці, проходячи повз.

Шарлотта зазвичай уважно виконує правила королівського етикету та нагадує своїм братам про традиції.

Під час урочистостей з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 донька Кейт Міддлтон заважала принцу Луї надмірно махати глядачам, які спостерігали за їхньою каретою.

Принцеса Шарлотта не зробила реверанс перед королевою Каміллою

Того ж тижня Шарлотта виправила поставу принца Джорджа, стоячи на балконі Букінгемського палацу.

Принцеса Шарлотта на коронації Чарльза ІІІ Fullscreen
Принцеса Шарлотта на коронації Чарльза ІІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта зворушливо тримала за руку свого молодшого брата Луї на коронації дідуся.

Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на коронаційному концерті.