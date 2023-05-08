Принцеса Шарлотта привернула увагу модних оглядачів на коронаційному концерті

Вбрання, яке Кейт Міддлтон підбирає для дочки, потім змітаються з полиць магазинів шанувальниками королівської родини.

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На коронації Чарльза III та коронаційному концерті юна принцеса Шарлотта, дочка Кейт Міддлтон та принца Вільяма, заявила про себе як дитина, котра сміливо може претендувати на звання найстильнішої спадкоємиці. Якщо в день коронації діда вона була у розкішному ансамблі від Alexander McQueen, ставши маленькою копією своєї матері, то на концерті за участю 20 тисяч глядачів у Віндзорському замку дівчинка виглядала не менш елегантно.

На захід Кейт обрала для доньки вбрання з дитячої лінійки від улюбленого бренду Self-Portrait. Шарлотта була одягнена в багатоярусну кремову шифонову сукню із зубчастим коміром і чарівним чорним бантом на шиї. Коли настав вечір і температура почала падати, Шарлотта переодяглася в таке ж елегантне біле пальто.

Прицеса Уельська з принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем Фото: Getty

На фото та відео, опублікованих у мережі, видно, що юна принцеса була у захваті від концерту. Особливо вона раділа виступу Кеті Перрі й, весело розмахуючи прапорцем, підспівувала їй.

Її матір, Кейт Міддлтон, обрала для концерту яскраво-червоний костюм від британського дизайнера Alexander McQueen з асиметричним запахом і розкльошеними брюками за 2 280 фунтів стерлінгів (106,5 тис. грн), доповнивши вбрання прикрасами із золота з перлами від ювелірного дому Van Cleef.

Принц Вільям та принц Джордж були у схожих темно-синіх костюмах.

Серед інших членів королівської родини на концерті були король і королева, Софі Уессекська, принцеси Беатріс і Євгенія, Зара Тіндалл.

Раніше Фокус писав, що принцеса Шарлотта та принц Луї зворушливо трималися за руки під час коронації свого діда Чарльза ІІІ. Фото з дітьми викликали чергову порцію замилування серед шанувальників королівської родини.