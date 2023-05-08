Принцесса Шарлотта привлекла внимание модных обозревателей на коронационном концерте

Наряды, которые Кейт Миддлтон подбирает для дочери, потом сметаются с полок магазинов поклонниками королевской семьи.

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На коронации Чарльза III и коронационном концерте юная принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, заявила о себе как ребенок, который смело может претендовать на звание самой стильной наследницы. Если в день коронации деда она была в роскошном ансамбле от Alexander McQueen, став маленькой копией своей матери, то на концерте с участием 20 тысяч зрителей в Виндзорском замке девочка выглядела не менее элегантно.

На мероприятие Кейт выбрала для дочери наряд из детской линейки от ее любимого бренда Self-Portrait. Шарлотта была одета в многоярусное кремовое шифоновое платье с зубчатым воротником и очаровательным черным бантом на шее. Когда наступил вечер и температура начала падать, Шарлотта переоделась в такой же элегантное белое пальто.

Прицесса Уэльская с принцессаой Шарлоттой и принцем Джорджем Фото: Getty

На фото и видео, опубликованных в Сети, видно, что юная принцесса была в восторге от концерта. Особенно она радовалась выступлению Кэти Перри и, весело размахивая флажком, подпевала ей.

Ее мать, Кейт Миддлтон, выбрала для концерта ярко-красный костюм от британского дизайнера Alexander McQueen с ассиметричным запахом и расклешенными брюками за 2280 фунтов стерлингов (106,5 тыс. грн), дополнив наряд украшениями из золота с жемчугом от ювелирного дома Van Cleef.

Принц Уильям и принц Джордж были в похожих темно-синих костюмах.

Среди других членов королевской семьи на концерте присутствовали король и королева, Софи Уэссекская, принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл.

Ранее Фокус писал, что принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время коронации своего дедушки Чарльза ІІІ. Фото с детьми вызвали очередную порцию умиления среди поклонников королевской семьи.