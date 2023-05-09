Принцесса Шарлотта не сделала реверанс перед королевой Камиллой (видео)

В то же время она поклонилась своему дедушке, королю Чарльзу ІІІ.

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Принцесса Шарлотта забыла сделать реверанс перед королевой Камиллой на коронационном концерте. Видео с события на территории Виндзорского замка распространяется в Сети.

Когда новоиспеченный король Чарльз III и его жена, королева Камилла прошли мимо 8-летнего ребенка, чтобы занять свои места в королевской ложе, она последовала примеру мамы Кейт Миддлтон и поклонилась своему дедушке.

Но в то время как Миддлтон снова приклонилась, когда мимо проходила ее свекровь, юная принцесса, которая в этот момент была одета в шифоновое платье Self-Portrait, не последовала ее примеру.

Королева Камилла, судя по всему, не была озабочена ошибкой внучки, похлопав улыбающуюся Шарлотту по руке, проходя мимо.

Шарлотта обычно внимательно выполняет правила королевского этикета и напоминает братьям о традициях.

Во время торжеств по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 дочь Кейт Миддлтон мешала принцу Луи чрезмерно махать зрителям, наблюдавшим за их каретой.

Принцесса Шарлотта не сделала реверанс перед королевой Камиллой

На той же неделе Шарлотта исправила осанку принца Джорджа, стоя на балконе Букингемского дворца.

Принцесса Шарлотта на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта трогательно держала за руку своего младшего брата Луи на коронации дедушки.

Также Фокус писал об образе принцессы Шарлотты на коронационном концерте.