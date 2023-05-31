Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Брат Кейт Міддлтон розповів, чому її дітям пощастило

Принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, брат Кейт Міддлтон, Джеймс Міддлтон, діти Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images | Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї пізнали радість собаки — частково завдяки їхньому дядькові Джеймсу Міддлтону.

Related video

36-річний брат Кейт Міддлтон Джеймс у новому інтерв'ю журналу "OK!" розповів, що у дітей принца та принцеси Уельських дуже щасливе дитинство, тому що в їх сім'ї є собака.

Перша сімейна собака принца Вільяма і принцеси Кейт, Лупо, була цуценям із посліду улюбленої собаки Джеймса Елли, а їхня нинішня собака Орла була подарунком Джеймса після того, як у його вихованиці Луни народилися цуценята.

"Я дуже радий, що вони можуть отримувати задоволення від собаки у своєму житті, — сказав Джеймс. — Я бачу, що їм пощастило, що в їхньому житті є собака".

Джеймс згадав, що він не мав собаки, поки він не став підлітком. У дитинстві він "писав листи моїм батькам, намагаючись переконати їх дозволити мені завести собаку". Зрештою, родина Міддлтон завела золотистого ретрівера на прізвисько Тіллі.

"Я знайшов багато втіхи у своїй собаці Тіллі, особливо коли я був підлітком, — сказав засновник Ella & Co. — Вона знала всі мої секрети в той час — хто мені подобався, і всі ті маленькі хитрощі, які приходять із дорослішанням, про які я ніколи нікому не розповідав".

Джеймс Міддлтон відомий своєю любов'ю до собак

Орла — кельтське ім'я, що означає "золота принцеса". Домашня улюблениця з'явилася в родині принца Вільяма та принцеси Кейт незадовго до того, як їхня собака Лупо померла у листопаді 2020 року. У травні того ж року Джеймс оголосив, що його собака Луна привітала "шість здорових маленьких цуценят", додавши, що він не триматиме цуценят сам, оскільки "на всіх них чекають прекрасні будинки".

У принцеси Шарлотти особливий зв'язок із Орлою. На новому портреті, випущеному раніше цього місяця на честь її 8-річчя, Шарлотта обняла кокер-спанієля в полі квітів і посміхнулася до камери. Орла також з'явилася на одному із портретів принцеси Шарлотти, присвячених її 7-річчю.

Принцеса Шарлотта

Також Фокус писав, що брат Кейт Міддтон зробив пожертву до організації, яка допомагає собакам з України.