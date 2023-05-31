Брат Кейт Миддлтон рассказал, почему ее детям повезло

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи познали радость собаки — отчасти благодаря их дяде Джеймсу Миддлтону.

Related video

36-летний брат Кейт Миддлтон Джеймс в новом интервью журналу "OK!" рассказал, что у детей принца и принцессы Уэльских очень счастливое детство, так как в их семье есть собака.

Первая семейная собака принца Уильяма и принцессы Кейт, Лупо, была щенком из помета любимой собаки Джеймса Эллы, а их нынешняя собака Орла была подарком Джеймса после того, как у его питомца Луны родились щенки.

"Я очень рад, что они могут получать удовольствие от собаки в своей жизни, — сказал Джеймс. — Я вижу, что им повезло, что в их жизни есть собака".

Джеймс вспомнил, что у него не было собаки, пока он не стал подростком. В детстве он "писал письма моим родителям, пытаясь убедить их разрешить мне завести собаку". В конце концов, семья Миддлтон завела золотистого ретривера по кличке Тилли.

"Я нашел много утешения в своей собаке Тилли, особенно когда я был подростком, — сказал основатель Ella & Co. — Она знала все мои секреты в то время — кто мне нравился, и все те маленькие хитрости, которые приходят с взрослением, о которых я никогда никому не рассказывал".

Джеймс Миддлтон известен своей любовью к собакам

Орла — кельтское имя, означающее "золотая принцесса". Домашняя любимица появилась в семье принца Уильяма и принцессы Кейт незадолго до того, как их собака Лупо умерла в ноябре 2020 года. В мае того же года Джеймс объявил, что его собака Луна приветствовала "шесть здоровых маленьких щенков", добавив, что он не будет держать щенков сам, поскольку "всех их ждут прекрасные дома" .

У принцессы Шарлотты особая связь с Орлой. На новом портрете, выпущенном ранее в этом месяце в честь ее 8-летия, Шарлотта обняла кокер-спаниеля в поле цветов и улыбнулась в камеру. Орла также появилась на одном из портретов принцессы Шарлотты, посвященных ее 7-летию.

Принцесса Шарлотта

Также Фокус писал, что брат Кейт Миддтон сделал пожертвование в организацию, которая помогает собакам с Украины.