"Стал голосом свободной Украины": Сергей Жадан получил премию Шведского PEN-клуба

Украинский писатель Сергей Жадан удостоен престижной награды — премии имени Курта Тухольского. Эта премия присуждается писателям, которые приложили особые усилия для обеспечения свободы слова.

Украинский писатель, переводчик, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки", "Линия Маннергейма" и волонтер Сергей Жадан был удостоен престижной награды Шведского PEN-клуба — премии имени Курта Тухольского. Члены Шведского PEN-клуба признали его одним "голосом свободной Украины". Об этом говорится на сайте организации.

"Один из важнейших и самобытных голосов современной украинской литературы, который безоговорочно изображает агрессивную войну, которую испытывает его страна, неустанно неся литературу людям — и тем самым позволяя искусству работать на лучший мир", — говорится в сообщении.

Председатель Шведского PEN-клуба Керстин Альмегорд отметила, что после начала войны Российской Федерации против нашего государства Сергей Жадан стал голосом свободной Украины. Его работа демонстрирует роль литературы в "ужасных обстоятельствах".

Церемония награждения премией состоится в Стокгольме 15 ноября.

Премия Тухольского

Премия Тухольского — это стипендия, учрежденная шведским PEN-клубом и присуждаемая с 1985 года писателю, который приложил особые усилия для обеспечения свободы слова. Премия учреждена в память о немецком журналисте и писателе Курта Тухольского, книги которого были сожжены на костре и бежавшего в Швецию в 1930 году. В разные годы премию вручали Давиту Исааку, Гуй Минхаю, Салман Рушди, Бею Дао, Нуруддин Фарах и Самар Язбек.

Напомним, Сергей Жадан объяснил, почему решил некоторое время не выступать за рубежом. Сергей Жадан объяснил, почему отменил поездки за границу, а также впервые прокомментировал развод со второй женой.