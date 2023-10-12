Магнитная буря 13-15 октября 2023: чем опасен этот период

Уже завтра, 13 октября, начнется двухдневная магнитная буря, которая может оказать влияние на людей.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 13-15 сентября?

Завтра, 13 октября, начнется двухдневная магнитная буря амплитудой не более 5 баллов, что считается не интенсивной магнитной бурей. В этот период метеозависимые люди могут испытать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

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