13 октября 2023 года: Иверской иконы Божией Матери - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя хвастаться и приглашать кого-то в гости.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Иверскую икону Божией Матери. Эта чудотворная икона названа в честь Иверского монастыря на горе Афон, где она находится с начала XI века. Образ также называют Вратарницей или Портаитиссою, ведь когда-то он находился над монастырскими воротами Иверского монастыря.

Что нельзя делать 13 октября:

хвастаться;

приглашать кого-то в гости;

покупать или продавать золото.

Народные поверья и приметы:

тусклая утренняя заря – к теплому дню;

темные тучи, но пробиваются лучи солнца – к частой смене погоды;

вечером закукарекал петух – погода резко поменяется.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Александра.

Родились в этот день:

1925 год — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).

А также в этот день:

1582 год – в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменяют григорианский (новый стиль);

1675 год – нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1792 год – в Вашингтоне приступили к строительству Белого дома;

1875 год – открывают Черновицкий университет;

1884 год – Гринвич утверждается как место прохождения нулевого меридиана.