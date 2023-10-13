Тарас Цимбалюк показал романтическую прогулку с возлюбленной (фото)

Украинский актер и его избранница прогулялись по осенней столице в объективе Евгения Воронцова.

33-летний украинский актер Тарас Цимбалюк поделился новыми фото с возлюбленной, ресторатором Светланой Готочкиной, 36. Романтические кадры звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал в своем Instagram.

"Осеннее", — лаконично подписал карусель фото Тарас Цимбалюк, добавив эмодзи в виде красного сердечка.

На первом кадре Светлана кусает своего возлюбленного, который позирует в темных очках. На других снимках звездная пара прогуливается по осеннему Киеву.

Автором фото стал Воронцов Евгений.

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Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

О романе Цымбалюка и Готочкиной стало известно в конце 2022. Летом того же года украинский актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко через год после официального бракосочетания.

"Такая вы красивая и стильная пара", "Какие вы красивые", "Вам идет любовь.... И улыбка", — комментируют подписчики Цимбалюка его новые фото с возлюбленной.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк Фото: got.sveta\Instagram

Напомним, Тарас Цимбалюк поделился снимками со своей девушкой после длительной разлуки.

Также Фокус писал о комментарии Тараса Цимбалюка относительно его съемок в клипе российской группы.