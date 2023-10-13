Скарлетт Йоханссон похвалила Памелу Андерсон за отказ от макияжа

Звезда "Спасателей Малибу" в последнее время выходит в свет, демонстрируя свою естественную красоту без мейкапа.

38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон похвалила "мощный" выбор Памелы Андерсон, 56, посетить Неделю моды в Париже 2023 без макияжа. Об этом пишет Popsugar.

"Я считаю, что это точно другое — видеть человека, который находится на глазах общественности, женщину, которая идет на показ мод или большое мероприятие без макияжа. Просто это очень отличается от того, к чему мы привыкли", — сказала изданию звезда фильма "Мы купили зоопарк".

"Это мощное сообщение для женщин — увидеть это, независимо от того, следуют ли они их примеру, или любой эффект. Для женщин очень важно видеть, как другие женщины отвергают стандартные нормы красоты", — добавила Скарлетт.

На выход Памелы Андерсон также отреагировала 64-летняя актриса Джейми Ли Кертис.

"Революция естественной красоты официально началась!" — написала звезда экрана.

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Памела Андерсон

"Эта женщина появилась и заняла свое место за столом, не имея ничего на лице. Я настолько поражена и ошеломлена этим актом мужества и восстания", — добавила она.

Памела Андерсон Фото: Скриншот

Напомним, Памела Андерсон стала лицом нового рекламного кампейна известного ювелирного бренда.

Также Фокус писал о другом появлении Памелы Андерсон без макияжа на публике.