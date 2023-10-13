Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали о любимых эмодзи

Королевская чета посетила ряд мероприятий ко Дню психического здоровья 2023, который отметили 10 октября.

Кейт Миддлтон и принц Уильям раскрыли, какие эмодзи они чаще всего используют во время обмена сообщениями. Об этом сообщает New York Post.

"Мне сказали не называть баклажаны, поэтому я должен выбрать что-то другое", — ответил будущий король Великобритании на вопрос о привычках касательно эмодзи.

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"Это был бы баклажан, но я говорю сейчас — потому что я должен быть совсем взрослым — это тот, у которого глаза то вверх, то вниз, а рот открыт", — добавил Уильям относительно частого использования этого эмодзи.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Принцесса Кейт призналась, что часто пользуется "эмодзи с плачущим смайлом. Похоже на истерический смех, когда что-то пошло не так".

На этой неделе королевская пара была в Бирмингеме для интервью в рамках Всемирного дня психического здоровья и совместно с радиостанцией провела форум психического здоровья. Кейт Миддлтон также посетила университет в Ноттингеме, где пообщалась со студентами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская выбрала светло-бежевый женственный образ для визита в Ноттингем.

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