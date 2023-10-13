Ясинский оценил шансы певицы Веры Брежневой вернуться в украинский шоу-бизнес (видео)

По словам Михаила Ясинского, Вера Брежнева хочет быть с нашими людьми, она хочет быть с украинцами и это его поразило.

Украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал, имеет ли шанс певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая с 2014 года строила карьеру в России, вернуться в украинский шоу-бизнес. Свое мнение по этому поводу он высказал 8 октября в интервью блогеру Славе Демину.

"Вера Брежнева очень искренне хочет быть нашей индустрией... Она хочет быть с нашими людьми, она хочет быть с украинцами и это меня поразило. Поразило не так много кто. Я не ожидал. То, что Вера с украинцами — это очень важно", — сказал Ясинский.

Демин отметил, что он знает, как Вера относится к Украине, они неоднократно об этом разговаривали: "... сейчас я согласен с Михаилом, сейчас Вера поет исключительно на украинском языке, она сделала украиноязычный альбом и пытается быть, как Миша правильно сказал, с украинцами, хотя возможности у нее остаться там (в РФ — ред.) были. Но она от этого всего отказалась и выбрала эту позицию. Хорошо это или плохо, осуждать ее или нет — дело каждого".

На вопрос Демина есть ли у Веры Брежневой будущее в украинском шоу-бизнесе, продюсер ответил, что все это будет зависеть от самой певицы — она либо вернется, либо нет.

"Смотри, как говорится, 50 на 50... То, что Вера с украинцами — это очень важно. Важно, что она, несмотря на те возможности, которые у нее были, она там (в России — ред.) состоялась. Это целая страница ее жизни. Это — очень смелый поступок... Она умеет влюблять в себя людей и очаровывать... Я думаю, что у нее все может быть хорошо, но для этого нужно, чтобы заработал рынок".

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Напомним, 10 октября Фокус писал об истории любви и развода Веры Брежневой и Константина Меладзе.