"Салют, Вера": история любви и развода Веры Брежневой и Константина Меладзе

В список разводов 2023 года добавилась еще одна звездная пара — Вера Брежнева и Константин Меладзе. Они поженились в октябре 2015 года в Италии.

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41-летняя певица Вера Брежнева и 60-летний продюсер Константин Меладзе официально подтвердили свой развод после восьми лет брака. Фокус вспоминает историю любви звездной пары.

Как все начиналось

В ноябре 2002 года Веру Брежневу (настоящая фамилия — Галушка) пригласили на кастинг в группу "ВИА Гра" на место Алены Винницкой. В январе 2003 года коллектив представили в обновленном составе с Брежневой, Надеждой Мейхер и Анной Седоковой. Он настолько полюбился аудитории, что этот коллектив называли "золотым" составом группы, которую основали в Киеве в 2000 году.

Уроженка Каменского четыре года была неизменной участницей "ВИА Гры", чьим продюсером был Константин Меладзе. Впрочем, в 2007 году она покинула группу и пошла строить сольную карьеру.

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Важно

Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Несмотря на уход из группы, Брежнева продолжила сотрудничество с Меладзе. В апреле 2015 года он объявил о релизе второго студийного альбома певицы "Ververa". В него вошли 14 композиций. А 21 апреля того же года был выпущен сингл "Мамочка", автором и продюсером которого стал сам продюсер.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Предыдущие браки

Впрочем, в это время старший брат Валерия Меладзе находился в браке. С 1994 по 2013 годы он был женат на Яне Меладзе (Сумм), уроженке Николаева. От их союза подрастают трое детей: Алиса (2000), Лия (2004), Валерий (2005).

Женщина прямо говорила об изменах мужа и призналась, что сама стала инициатором развода. Яна Меладзе даже звонила любовнице мужа, однако певица отрицала слухи об их романе.

Сообщалось, что песня "Салют, Вера", написанная Меладзе в 2005 году, была посвящена его чувствам к артистке.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Брежнева также тогда состояла в браке. Ее избранником стал украинский бизнесмен Михаил Киперман, от которого артистка воспитывает дочь Сару. В 2012 году пара объявила о разводе.

До этого уроженка Каменского была в незарегистрированном браке с Виталием Войченко, от которого родила дочь Соню в 2001 году.

Интересно, что после официального известия о разводе с Брежневой Меладзе поддержал новую песню бывшей возлюбленной "Дякую" и поделился отрывком клипа артистки.

Вера Брежнева Фото: Скріншот

Несмотря на то, что Меладзе переехал в Москву после развода, его экс-супруга Яна с детьми осталась в Киеве и вышла замуж за бизнесмена Олега в 2014 году.

Константин Меладзе с дочерью

Развод

О разводе Меладзе и Брежневой, которые поженились на тайной церемонии в 2015 году в Италии, начали говорить еще в 2022. После того, как певица начала активно поддерживать Украину на фоне большой войны с РФ, а продюсер выбрал позицию молчания. Поэтому сообщалось, что конфликт между знаменитостями возник именно на политической почве.

"В сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином развелись, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — объясняла причины разрыва с мужем звезда сцены.

Дочери Веры Брежневой

Брежнева время от времени показывает своих двух дочерей в соцсетях.

Вера Брежнева с дочерьми

"21. Ровно столько лет назад в этот день родилась моя любовь, моя радость, моя мудрость, моя нежность, мой опыт, мое продолжение, мое будущее… Мой первый ребенок и мое первое осознанное счастье", — обращалась к старшей наследнице знаменитость в 2022 году.

Как известно, Соня живет и учится в Лос-Анджелесе.

Дочь Веры Брежневой Соня

"12!!! День рождения нашей любимой девочки — наш большой праздник! Сара", — поздравляла младшую дочь Брежнева в 2021.

Младшая дочь Веры Брежневой

Напомним, Константин Меладзе распродает имущество в РФ.

Также Фокус писал о лишении Веры Брежневой вида на жительство в России.