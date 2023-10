Модно и элегантно. Стилист рассказала о главных модных трендах 2024 года

Масс-маркет и средний сегмент в модной индустрии уже давно стали не менее тренд-ориентированными, чем мировые кутюрные и прет-а-порте бренды. То, что мы наблюдаем на подиумах Нью-Йорка, Парижа, Милана и Лондона, оперативно влияет на моду для всех. Демократические марки в определенной степени фильтруют креативные и концептуальные мировые тренды и быстро воплощают довольно смелые идеи в жизнь. Поэтому, если раньше тренд с подиума до потребителей доходил через год или два, то теперь работает по принципу see now buy now ("посмотреть сейчас купить сейчас"). Давайте посмотрим, на какие же тренды в сезоне весна-лето 2024, имеющие потенциал для украинского рынка, следует обратить внимание.

Прозрачность

По сравнению с прошлым сезоном полупрозрачных образов стало заметно больше. Самые красивые – конечно же, платья, широкие брюки палаццо и юбки. Фавориты – легкие и романтические светлые платья от невероятной Виктории Бекхэм. Ей идеально удается сделать прозрачную ткань (через которую видно белье) сдержанной, стильной и даже аристократической.

Кожа

Кожа будет фаворитом сезона весна-лето 2024, причем, как натуральная, так и эко-кожа и веганская, становящиеся все более популярными. Жакеты и куртки из этого материала дизайнеры все чаще предлагают в качестве альтернативы пиджаку, даже в теплую погоду. Надетая на кроп-топ куртка-авиатор или оверсайз бомбер выглядят, как из голливудского стрит-стайла. Это точно следует принять во внимание.

Бахрома

В тренде – не ковбойская или богемная бахрома, а более праздничная, как дополнение к роскошному образу. Почти на всех топовых шоу – от Prada до Dior – этот тренд обещает быть мегапопулярным как среди звезд, так и в масс-маркете. Кстати, еще заметно возвращение яркости, сияния и стразов в образы.

Белое платье

Маленькое черное платье в новом сезоне уступит лавры белому или молочному. Выглядит это очень ярко и нарядно, особенно, как у Gucci – бюстье в мини длине. Не менее красиво смотрятся и платья, выполненые из вязаного трикотажа текстуры рубчик. Трендовые модели имеют силуэтный крой и длину миди. Чаще всего они дополнены тонкими бретелями, которые формируют воротник хальтер и плавно переходят на середину спинки.