"Мы вместе были не окей": Тарабарова впервые рассказала о романе с Дантесом (видео)

Пара встречалась почти три года. Несколько раз они даже хотели пожениться, но каждый раз ссорились.

Украинская певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова рассказала о романе с певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. Это было еще в юношеском возрасте. Об этом певица рассказала в интервью блогеру Славе Демину.

Ведущий Слава Демин отметил, что мало кто знает, что у Светланы была довольно пылкая любовь и отношения с Владимирос Дантесом. спросил, почему пара рассталась.

"Сейчас мне не стыдно... До свадьбы никто не знал с кем я встречаюсь. Я считала личное — личным. Когда я вышла замуж, я хотела семью, детей. Здесь я уже поделилась этой историей. Я не хотела, чтобы сплетни о тех, с кем ты встречаешься, не давали музыке быть услышанной. Ты не забывай, что я — автор. Для меня очень важно быть услышанной", — сказала Тарабарова.

По словам Светланы, им вдвоем с Владимиром было не очень хорошо, это была такая взрывная смесь и они, в силу своего юного возраста, не смогли справиться со своими эмоциями.

"Сейчас я уже немного выросла и понимаю, что это было какое-то детство, максимализм. Все шло к нашему расставанию. Мы были не очень хорошими детьми. Мы вместе были не окей. Есть такая взрывная смесь. Мы были токсичными друг для друга. Не могли справиться со своими эмоциями", — рассказала артистка.

Она добавила, что к ним пришла слава, и они не справились с этим: "Мы не знали, что такое уважение друг к другу, что такое быть верными. Ну, это было со стороны Володи. Но я недавно посмотрела его интервью и хочу сказать, что горжусь тем, кем Вова стал. Он и был классным, как и я. Я вроде бы окей, но тогда мы были не окей. Мы были крейзи детьми".

Исполнительница рассказала, что их отношения длились почти три года и они собирались пожениться, но постоянно ссорились.

"И хорошо, потому что ничего хорошего не получилось бы. Мы — огонь", — подытожила Тарабарова.

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Напомним, Тарабарова призналась, кто ей помогает с детьми и на что тратит больше всего денег.