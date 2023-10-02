Тарабарова призналась, кто ей помогает с детьми и на что тратит больше всего денег (видео)

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как начинается ее утро и кто помогает ей с маленькими детьми.

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33-летняя украинская певица Светлана Тарабарова, которая в апреле в третий раз стала матерью, в интервью программе 33 запитання від Люкс ФМ призналась, как ей сложно с маленькими детьми и куда уходит семейный бюджет.

По словам Светланы, ее утро начинается с объятий, капучино и грязных подгузников. Детей необходимо, умыть, накормить, почистить зубы и "при этом ты должна быть веселой, ты же мама".

Светлана Тарабарова с детьми Фото: instagram/tarabarova

"У нас есть няня, которая с нами уже четыре года, с рождения Ивана. Няня Лена — она наше все, но даже она уже закипает, потому что с тремя (детьми — ред.). Не верьте, когда говорят, там, где двое, там и трое. Это все ложь. Там, где трое — там трое, готовьтесь", — отметила артистка.

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Из-за финансовых проблем Тарабарова в 2022 году была вынуждена выставить на продажу свой частный дом под Киевом. Исполнительница рассказала, как семья вышла из этой ситуации и нашелся ли покупатель.

"Пока никак. Дом пока еще на продаже. Конечно, мы ждем, возможно откроются какие-то кредиты от страны, может ипотека. Еще не решили этот вопрос. Ну, конечно хочется, чтобы мы продолжали здесь жить. Ну как будет", — рассказала певица.

Тарабарова ответила, на что больше всего тратит денег в месяц: "Аренда, заработная плата, еда и детский сад добавился. На быт".

Также известная певица дала совет мамам, которые очень устали: "Держитесь, дорогие. Делайте какие-либо простые вещи, которые вы любите. Выпейте чаю, даже, когда кричат дети… не делайте, как я. Не мойте кухню, когда вы уже без сил".

Напомним, в ноябре 2022 Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности.