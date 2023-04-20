Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз (фото)

Певица показала снимок с дочерью и обратилась к ней в трогательном посте.

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32-летняя украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз стала матерью. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

Знаменитость опубликовала фото с новорожденным ребенком на руках и обратилась к нему в трогательном посте.

"Доченька, как мы тебя ждали) Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории… Расти здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", — отметила мама троих.

Светлана также раскрыла рост малыша – 54 см, и вес – 3.830.

"Благодарю всех за то, что вы с нами ❤️", — обратилась певица к своим поклонникам.

Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой

Многодетную маму поздравили в комментариях ее коллеги по цеху и друзья — Ольга Сумская, Дзидзьо, Лилия Ребрик, MamaRika, Павел Зибров, Даша Квиткова.

"Ураааа! Только вчера говорили с тобой, что вот-вот 😍 и вот она — маленькая красавица уже на руках ❤️ невероятное счастье! Поздравляем и желаем доброй судьбы 💋💐🎊👏", — написала жена Григория Решетника.

Светлана Тарабарова с детьми

Звезда сцены и украинский режиссер Алексей Бондарь поженились в 2016 году и воспитывают двоих детей — сына Ивана и дочь Марию.

Напомним, в ноябре 2022 Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности.

Также Фокус следит за образами и выходами беременной во второй раз Рианны.