Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз (фото)
Певица показала снимок с дочерью и обратилась к ней в трогательном посте.
32-летняя украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз стала матерью. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.
Знаменитость опубликовала фото с новорожденным ребенком на руках и обратилась к нему в трогательном посте.
"Доченька, как мы тебя ждали) Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории… Расти здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", — отметила мама троих.
Светлана также раскрыла рост малыша – 54 см, и вес – 3.830.
"Благодарю всех за то, что вы с нами ❤️", — обратилась певица к своим поклонникам.
Многодетную маму поздравили в комментариях ее коллеги по цеху и друзья — Ольга Сумская, Дзидзьо, Лилия Ребрик, MamaRika, Павел Зибров, Даша Квиткова.
"Ураааа! Только вчера говорили с тобой, что вот-вот 😍 и вот она — маленькая красавица уже на руках ❤️ невероятное счастье! Поздравляем и желаем доброй судьбы 💋💐🎊👏", — написала жена Григория Решетника.
Звезда сцены и украинский режиссер Алексей Бондарь поженились в 2016 году и воспитывают двоих детей — сына Ивана и дочь Марию.
Напомним, в ноябре 2022 Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности.
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