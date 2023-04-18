Беременная Рианна прибыла в Париж в компании бойфренда (фото)

Звезда сцены ожидает рождения второго ребенка.

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35-летняя американская певица Рианна приехала в Париж, где выгуляла очередной "беременный" аутфит. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная артистка продемонстрировала свой округлый живот, когда вышла на ужин в Париж со своим возлюбленным, американским рэпером A$AP Rocky.

Рири, которая является мамой 11-месячного сына, продолжила расширять пределы своей моды для беременных во время выхода в "Cesar".

Она привлекла внимание макси-пальто из шерсти и меха от Fendi by Karl Lagerfeld и укороченного серого джемпера под ним, который подчеркнул ее изменчивые формы.

Образ дополнили мешковатые светлые штаны цвета хаки и серебристый чокер.

Рядом с Рири A$AP находился в светло-голубой куртке и черно-белой бейсболке.

Пара пришла в парижский итальянский ресторан в 2 часа ночи после того, как целый день исследовала город.

Их прогулка состоялась после того, как звезда сцены намекнула на пол своего второго ребенка, когда она покупала одежду в Лос-Анджелесе. Беременная знаменитость смотрела на вязаный пастельно-розовый комбинезон, что указывало на то, что вскоре у нее родится девочка.

Рианна в Париже

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020, а в мае прошлого года у них родился общий сын.

Артистка барбадосского происхождения объявила о второй беременности в феврале 2023, представив свой округлый живот во время Super Bowl Halftime Show.

Рианна в Париже

Напомним, Рианна с бойфрендом сходили на шоппинг за детскими вещами.

Также Фокус писал о предполагаемом полу будущего ребенка Рианны.