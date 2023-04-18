Вагітна Ріанна прибула до Парижа в компанії бойфренда (фото)
Зірка сцени очікує на народження другої дитини.
35-річна американська співачка Ріанна приїхала до Парижа, де вигуляла черговий "вагітний" аутфіт. Про це пише Daily Mail.
Вагітна артистка продемонструвала свій округлий живіт, коли вийшла на вечерю в Париж зі своїм коханим, американським репером A$AP Rocky.
Рірі, яка вже є мамою 11-місячного сина, продовжила розширювати межі своєї моди для вагітних під час виходу в Cesar.
Вона привернула увагу максі-пальтом з вовни та хутра від Fendi by Karl Lagerfeld і укороченому сірому джемпері під ним, який підкреслив її мінливі форми.
Образ доповнили мішкуваті світлі штани кольору хакі та сріблястий чокер.
Поруч з Рірі A$AP був у світло-блакитній куртці та чорно-білій бейсболці.
Пара прийшла в паризький італійський ресторан о 2 годині ночі після того, як цілий день досліджувала місто.
Їхня прогулянка відбулася після того, як зірка сцени натякнула на стать своєї ненародженої другої дитини, коли вона купувала одяг у Лос-Анджелесі.
Вагітна знаменитість дивилась на пастельно-рожевий в’язаний комбінезон, що вказувало на те, що незабаром у неї народиться дівчинка.
Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися в 2020 році, а в травні минулого року в них народився спільний син.
Артистка барбадоського походження оголосила про свою другу вагітність у лютому 2023, представивши свій округлий живіт під час Super Bowl Halftime Show.
Нагадаємо, Ріанна з бойфрендом сходили на шопінг за дитячими речами.
Також Фокус писав про ймовірну стать майбутньої дитини Ріанни.