Вагітна Ріанна прибула до Парижа в компанії бойфренда (фото)

Зірка сцени очікує на народження другої дитини.

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35-річна американська співачка Ріанна приїхала до Парижа, де вигуляла черговий "вагітний" аутфіт. Про це пише Daily Mail.

Вагітна артистка продемонструвала свій округлий живіт, коли вийшла на вечерю в Париж зі своїм коханим, американським репером A$AP Rocky.

Рірі, яка вже є мамою 11-місячного сина, продовжила розширювати межі своєї моди для вагітних під час виходу в Cesar.

Вона привернула увагу максі-пальтом з вовни та хутра від Fendi by Karl Lagerfeld і укороченому сірому джемпері під ним, який підкреслив її мінливі форми.

Образ доповнили мішкуваті світлі штани кольору хакі та сріблястий чокер.

Поруч з Рірі A$AP був у світло-блакитній куртці та чорно-білій бейсболці.

Пара прийшла в паризький італійський ресторан о 2 годині ночі після того, як цілий день досліджувала місто.

Їхня прогулянка відбулася після того, як зірка сцени натякнула на стать своєї ненародженої другої дитини, коли вона купувала одяг у Лос-Анджелесі.

Вагітна знаменитість дивилась на пастельно-рожевий в’язаний комбінезон, що вказувало на те, що незабаром у неї народиться дівчинка.

Ріанна в Парижі

Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися в 2020 році, а в травні минулого року в них народився спільний син.

Артистка барбадоського походження оголосила про свою другу вагітність у лютому 2023, представивши свій округлий живіт під час Super Bowl Halftime Show.

Ріанна в Парижі

Нагадаємо, Ріанна з бойфрендом сходили на шопінг за дитячими речами.

Також Фокус писав про ймовірну стать майбутньої дитини Ріанни.