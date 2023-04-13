Вагітна Ріанна та A$AP Rocky сходили на шопінг за дитячими речами (фото)

Зіркова пара очікує на народження другої спільної дитини.

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35-річна американська співачка Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky сходили на шопінг у Беверлі-Хіллз. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара, яка очікує на народження другої дитини, шукала дитячий одяг у Kitson Kids. Вони трималися за руки, прямуючи тротуаром до звичайного магазину.

Вагітна співачка барбадоського походження була в приталеній чорній максі-сукні під стильною синьою пуховою курткою. Довге темне волосся Рірі було зібране наполовину вгору, наполовину спущено, і вона додала до образу сонцезахисні окуляри.

Вона ступила тротуаром у кросівках Puma, тримаючись за руки зі своїм партнером.

34-річний A$AP Rocky був у темно-синьому пальті поверх білої сорочки та коричневій смугастій краватці. Музикант додав невимушеної атмосфери, одягнувши мішкуваті сині джинси та замшеві лофери Gucci.

Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися в 2020 році, а в травні минулого року в пари народився син. Артистка оголосила про свою другу вагітність у лютому 2023 під час шоу Super Bowl Halftime Show.

Ріанна та A$AP Rocky

Після дня покупок для своїх дітей зіркова пара вирушила до улюбленого ресторану Ріанни в Санта-Моніці.

Нагадаємо, Ріанна влаштувала своєму первістку великодню фотосесію.

Також Фокус писав про нову нерухомість Ріанни за 780 мільйонів гривень.