Беременная Рианна и A$AP Rocky сходили на шопинг за детскими вещами (фото)

Звездная пара ожидает рождения второго общего ребенка.

Related video

35-летняя американская певица Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky сходили на шопинг в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара, ожидающая рождения второго ребенка, искала детскую одежду в Kitson Kids. Они держались за руки, направляясь по тротуару в обычный магазин.

Беременная певица барбадосского происхождения была в приталенном черном макси-платье под стильной пуховой синей курткой. Длинные темные волосы Рири были собраны наполовину вверх, наполовину спущены, и она добавила к образу солнцезащитные очки.

Она шагнула по тротуару в кроссовках Puma, держась за руки со своим партнером.

34-летний A$AP Rocky был в темно-синем пальто поверх белой рубашки и коричневого полосатого галстука. Музыкант добавил непринужденной атмосферы, надев мешковатые синие джинсы и замшевые лоферы Gucci.

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020, а в мае прошлого года у пары родился сын. Артистка объявила о своей второй беременности в феврале 2023 во время шоу Super Bowl Halftime Show.

Рианна и A$AP Rocky

После дня покупок для своих детей звездная пара отправилась в любимый ресторан Рианны в Санта-Монике.

Напомним, Рианна устроила своему первенцу пасхальную фотосессию.

Также Фокус писал о новой недвижимости Рианны за 780 миллионов гривен.