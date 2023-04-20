Світлана Тарабарова стала мамою втретє (фото)

Співачка показала знімок з донькою та звернулася до неї у зворушливому дописі.

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32-річна українська співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Про це артистка повідомила у своїх соцмережах.

Знаменитість опублікувала фото з новонародженою дитиною на руках та звернулася до неї у зворушливому дописі.

"Донечка, як ми на тебе чекали) Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії… Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки🙏🏻", — зазначила мама трьох.

Світлана також розкрила зріст малюка — 54 см, та вагу — 3.830.

"Дякую всім за те, що ви з нами ❤️", — звернулася співачка до своїх прихильників.

Світлана Тарабарова втретє стала мамою

Багатодітну маму привітали в коментарях її колеги по цеху та друзі — Ольга Сумська, Дзідзьо, Лілія Ребрик, MamaRika, Павло Зібров, Даша Квіткова тощо.

"Ураааа! Тільки вчора говорили з тобою, що ось-ось 😍 і ось вона — маленька красуня уже на руках ❤️ неймовірне щастя! Вітаємо і зичимо доброї долі 💋💐🎊👏", — написала дружина Григорія Решетніка.

Світлана Тарабарова з дітьми

Зірка сцени та український режисер Олексій Бондар одружилися у 2016 році та виховують двох дітей — сина Івана та доньку Марію.

Нагадаємо, у листопаді 2022 Світлана Тарабарова оголосила про третю вагітність.

Також Фокус стежить за образами та виходами вагітної вдруге Ріанни.