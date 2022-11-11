Світлана Тарабарова стане мамою втретє (фото)

Артистка уже виховує двох дітей — сина Івана та доньку Марію.

Related video

32-річна українська співачка Світлана Тарабарова втретє стане мамою. Про це знаменитість розповіла у своїх соцмережах.

Зірка сцени показала позитивний тест на вагітність та зазначила, що життя продовжується.

"#життятриває 3.0 ❤️", — прокоментувала публікацію співачка.

[ + – ] Світлана Тарабарова

Українську артистку одразу почали вітати в коментарях її колеги по цеху. Зокрема дружина ведучого Григорія Решетніка запросила Світлану до клубу багатодітних мам, а співачка Мамаріка попросила берегти світло всередині себе.

Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем уже виховують двох дітей — сина Івана та доньку Марію. Пара познайомилася у 2011 році в Одесі. Чоловік співачки на 14 років старший за неї.

Уродженка Херсона та український режисер уклали шлюб у 2016, через два роки в них народилася перша дитина, а ще через два — донька. Співачка часто показує дітей у своїх соцмережах.

[ + – ] Світлана Тарабарова з дітьми

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вийшла у світ після чуток про четверту вагітність.

Також Фокус писав про відповідь української співачки Наді Дорофєєвої на чутки про її ймовірну вагітність.