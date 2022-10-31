Надя Дорофєєва відповіла на чутки про вагітність

Знаменитість влаштувала вечір одкровень у соцмережах.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на часті запитання щодо її ймовірної вагітності. Про це зірка сцени зазначила у своєму Instagram.

Артистка влаштувала вечір відповідей на запитання своїх фанатів. Зокрема Надя зізналася, що важить зараз 49 кілограмів.

Щодо теми вагітності то співачка різко відповіла шанувальникам, що наразі не вагітна. На що підписники знаменитості запитали її, чи часом вона не належить до руху чайлдфрі (не планує взагалі заводити дітей).

"Ні! І на цьому очікуваному питанні завершуємо наш із вами інста вечір. Дякую вам, ви хороші", — зазначила Дорофєєва.

[ + – ] Надя Дорофєєва

Окрім цього, зірка сцени та соцмереж зізналася, що зараз менше викладає своїх фото, адже новинний дайджест змушує відволікатися на зовсім інші проблеми в житті країни.

[ + – ] Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва розлучилася зі співаком Володимиром Дантесом навесні 2022. Після семи років шлюбу подружжя оголосило про закінчення своєї спільної історії. Від союзу знаменитостей не залишилося спільних дітей.

Одразу після цього співачку запідозрили у романтичних стосунках з київським ресторатором Михайлом Кацуріним. Проте чутки пара підтвердила лише влітку 2022.

Тим часом Володимир Дантес зустрічається з колишньою дружиною нового бойфренда Наді — Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася, хто допоміг їй пережити розлучення з Дантесом.

Також Фокус писав про патріотичну зйомку Наді Дорофєєвої для українського глянцю.