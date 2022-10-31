Надя Дорофеева ответила на слухи о беременности

Знаменитость устроила вечер откровений в соцсетях.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева ответила на частые вопросы по поводу ее вероятной беременности. Об этом звезда сцены отметила в своем Instagram.

Артистка устроила вечер ответов на вопросы своих фанатов. В частности, Надя призналась, что весит сейчас 49 килограммов.

Относительно темы беременности певица резко ответила поклонникам, что сейчас не беременна. На что подписчики знаменитости спросили ее, не относится ли она к движению чайлдфри (не планирует вообще заводить детей).

"Нет! И на этом ожидаемом вопросе завершаем наш с вами инста вечер. Спасибо вам, вы хорошие", — отметила Дорофеева.

[ + – ] Надя Дорофеева

Кроме того, звезда сцены и соцсетей призналась, что сейчас меньше выкладывает свои фото, ведь новостной дайджест заставляет отвлекаться на совсем другие проблемы в жизни страны.

[ + – ] Надя Дорофеева

Надя Дорофеева развелась с певцом Владимиром Дантесом весной 2022. После семи лет брака супруги объявили об окончании своей совместной истории. От союза знаменитостей не осталось общих детей.

Сразу после этого певица была заподозрена в романтических отношениях с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Однако слухи пара подтвердила только летом 2022.

Тем временем Владимир Дантес встречается с бывшей женой нового бойфренда Нади – Дашей Кацуриной.

Напомним, Надя Дорофеева призналась, кто помог ей пережить развод с Дантесом.

Также Фокус писал о патриотической съемке Нади Дорофеевой для украинского глянца.