В жемчужном лифе и с украинским флагом. Надя Дорофеева снялась для Vogue

Знаменитость примеряла довольно откровенные аутфиты.

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32-летняя украинская певица Надя Дорофеева снялась для глянца в откровенных и патриотических образах. Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

Звезда сцены эксклюзивно позировала для украинского Vogue. Дорофеева примеряла голубой кроп-топ в виде бабочки и широкие сине-серые джинсы на природе. На ногах артистки были белые ботинки.

[ + – ] Надя Дорофеева

В частности, бизнесвумен продемонстрировала полупрозрачный лиф из бус жемчужного оттенка. При этом волосы певицы были распущены.

[ + – ] Надя Дорофеева

Кроме того, Надя Дорофеева примеряла патриотический образ. Артистка надела голубую блузку, коричневый пиджак и мини-юбку. В руках она держала украинский флаг.

Отметим, что фотографом выступил Антон Белинский.

[ + – ] Надя Дорофеева

"Новое измерение, новые образы, новые смыслы…на @vogue_ukraine. Спасибо @antonbelinskiy за твое видение 🤍", — прокомментировала свою съемку Надя Дорофеева.

В марте 2022 Надя Дорофеева объявила о разводе со своим мужем Владимиром Дантесом после семи лет брака. Сейчас известно о романе певицы с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Напомним, Надя Дорофеева показала того, кто помог ей пережить развод с Дантесом.

Также Фокус писал о новой песне и клипе Нади Дорофеевой.