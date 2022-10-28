У перлинному ліфі та з українським прапором. Надя Дорофєєва знялася для Vogue

Знаменитість приміряла доволі відверті аутфіти.

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32-річна українська співачка Надя Дорофєєва знялася для глянцю у відвертих та патріотичних образах. Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Зірка сцени ексклюзивно позувала для українського Vogue. Дорофєєва приміряла блакитний кроп-топ у вигляді метелика та широкі синьо-сірі джинси на природі. На ногах артистки були білі черевики.

[ + – ] Надя Дорофєєва

Зокрема бізнесвумен продемонструвала напівпрозорий ліф з бус перлинного відтінку. При цьому волосся співачки було розпущене.

[ + – ] Надя Дорофєєва

Окрім цього, Надя Дорофєєва приміряла патріотичний образ. Артистка надягнула блакитну блузку, коричневий піджак та мініспідницю. У руках вона тримала український прапор.

Зазначимо, що фотографом виступив Антон Белінський.

[ + – ] Надя Дорофєєва

"Новий вимір, нові образи, нові сенси…на @vogue_ukraine. Дякую @antonbelinskiy за твоє бачення 🤍", — прокоментувала свою зйомку Надя Дорофєєва.

У березні 2022 Надя Дорофєєва оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом після семи років шлюбу. Наразі відомо про роман співачки з київським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала того, хто допоміг їй пережити розлучення з Дантесом.

Також Фокус писав про нову пісню та кліп Наді Дорофєєвої.