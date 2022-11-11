Светлана Тарабарова станет мамой в третий раз (фото)

Артистка уже воспитывает двоих детей — сына Ивана и дочь Марию.

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32-летняя украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз станет матерью. Об этом знаменитость рассказала в своих соцсетях.

Звезда сцены показала положительный тест на беременность и отметила, что жизнь продолжается.

"#жизнь продолжается 3.0 ❤️", — прокомментировала публикацию певица.

[ + – ] Светлана Тарабарова

Украинскую артистку сразу начали поздравлять в комментариях ее коллеги по цеху. В частности, жена ведущего Григория Решетника пригласила Светлану в клуб многодетных мам, а певица Мамарика попросила беречь свет внутри себя.

Светлана Тарабарова и Алексей Бондар уже воспитывают двоих детей – сына Ивана и дочь Марию. Пара познакомилась в 2011 году в Одессе. Муж певицы на 14 лет старше ее.

Уроженка Херсона и украинский режиссер заключили брак в 2016, через два года у них родился первый ребенок, а еще через два — дочь. Певица часто показывает детей в своих соцсетях.

[ + – ] Светлана Тарабарова с детьми

Напомним, Кейт Миддлтон вышла в свет после слухов о четвертой беременности.

Также Фокус писал об ответе украинской певицы Нади Дорофеевой на слухи о ее вероятной беременности.